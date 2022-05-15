Şanlıurfa’da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar Kızıltepe kara yolunun Saraççeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.F. kontrolündeki 63 SD 697 plakalı kamyon ile 01 FIU 08 plakalı Ford marka tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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