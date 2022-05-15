Şanlıurfa’da 4 bin ürün ve yarım ton yiyecek imha edildi

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, kentin işlek noktaları olan Bahçelievler ve Açıksu caddelerinde yürüttüğü denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 4 bin ürün ve yarım ton yiyecek ele geçirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerini bölge bölge devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü, market ve bakkallara yönelik denetime çıktı. Şanlıurfa’nın işlek noktaları olan Bahçelievler ve Açıksu caddelerinde gerçekleştirilen denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. İnceleme esnasında bir markete giren zabıta ekipleri, tüm gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçtiğini belirledi. Gazlı içecekler, cips ve hazır çorbaların aralarında bulunduğu 9 kalemde 4 bin 120 ürün ele geçirildi.



500 kilogram gıda ürünü imha edildi

Açıksu Caddesinde sürdürülen denetimde ise bir markette kilolarca küflenmiş ve bozulmuş gıda ürünü bulundu. Denetim esnasında 36 kilogram kuru yemiş, 25 kilogram pestil, 85 kilogram turşu, 63 kilogram peynir, 93 kilogram zeytin, 97 kilogram domates salçası ve 27 kilogram cevizli sucuğa imha edilmek üzere el konuldu. Tarihi geçmiş yiyecekler tutulan tutanağın ardından imha edilirken, vatandaşların sağlığını hiçe sayan işyerleri hakkında cezai işlem uygulandı. Amaçlarının halkın sağlığını ve menfaatini korumak olduğunu belirten zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada ise denetimlerin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

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