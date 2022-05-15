Siverek’te aniden bastıran yağmur sele neden oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur sele neden oldu. Yol ve caddeleri su kaplayan ilçede bazı iş yerlerini su bastı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası, vatandaşlar su basan işyerlerini temizlemeye çalışırken, Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda tıkanan lagarları açma ve temizleme çalışmaları yaptı.

İş yerini su basan esnaflardan Mesut Yeniay, her bahar bu zamanlarda yağmur yağdığını ama uzun zamandır böyle sel olmadığına dikkat çekerek, "Caddenin girişinde bir kaldırım yapılmış, kaldırımın seviyesi düştüğünden beri su burayı basıyor. Dükkanlarımıza çamur, su her şey doldu, hafta sonuydu iş yerlerimiz kapalıydı, komşularımız bize haber verdi biz geldik işyerlerimizi bu durumda gördük” dedi.

17 yıldır esnaf bekçiliğini yaptığını belirten Sinan Bora, "Buraya Kanlıkuyu'dan sel geliyor, yani zabıtanın oradan sel geliyor ve bu olay başımıza geliyor. Bu selin önlemini almak istiyorlarsa Kanlıkuyu'dan önlem almaları gerekiyor. Çok hasar olmadı ama biraz daha yağsaydı çok fazla hasar olurdu” dedi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre bazı iş yeri ve evler haricinde selin büyük bir zarar ve hasara neden olmadığı belirtildi.

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