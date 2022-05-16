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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da ev hanımları boş zamanlarında meslek öğreniyor

İHA

Şanlıurfa’da ev hanımları boş zamanlarında meslek öğreniyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki ev hanımları Karaköprü Belediyesi Meslek Edinme Kurslarına(KARAMEK) yoğun ilgi gösteriyor.
Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren KARAMEK kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Seyrantepe Mahallesinde bulunan 4. Murad Kültür Merkezinde usta öğreticiler tarafından verilen dikişnakış, giyim ve halı dokuma gibi kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, diğer yandan da kendi üretimleri olan ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kurslarda dikiş makinesi kullanımı, kumaş çeşitleri, kesim teknikleri ve giyim konularında eğitimler alan kadınlar kurslarda öğrendikleriyle kendi kıyafetlerini dikebiliyor. Ayrıca kadınların ürettiği ürünler de satılarak aile bütçelerine katkı sunuluyor.
Baydilli, “KARAMEK projemizle birlik hanımlar gittikleri kurslarda hem boş zamanını değerlendirmiş oluyor hem de bir el becerisi mesleği öğrenmiş oluyor. Usta öğreticilerimizle ve eğitim sınıflarımız, ekipmanlarımızla hanımlar güzel zaman geçirerek meslek öğreniyorlar.
Akbayır Mahallemizdeki yeni kültür merkezimizde ve Seyrantepe Mahallemize kazandırdığımız 4. Murad Kültür Merkezimizde hanımlar için açtığımız kurslara gerçekten çok yoğun ilgi var. Bu kursların sayısını artırıp daha fazla kadının buralardan faydalanarak boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

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