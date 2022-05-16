Şanlıurfa’da Engelli Basketbol Takımının pota farkı

Şanlıurfa ekibi, üçüncü seti 2112, dördüncü seti 2010’luk skorla tamamlayarak potadan 7950 sayı ile karşılaşmadan galip ayrıldı.

HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 27. Haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı Müsabakayı 7950'lik skorla kazandı. 11 Nisan spor salonunda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler takımı, rakibi Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü karşısında ilk seti 129, ikinci seti 2619 tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı Antrenörü Serdar Yıldırım, ‘’Çok değerli 2 puan aldık. Şu anda süper ligdeyiz. Süper ligin artık son 3 haftası kaldı. Bizlerde hedefimiz olan Play Off’lara gitmek istiyoruz. Play Off’lar için önemli iki puan alarak avantajlı hale geldik. Artık son 3 haftaya geldik, artık son 3 haftada ihtiyacımız olan puanları alarak hedefimiz olan süper lig yolunda ilerlemek istiyoruz. Süper lig tabi Şanlıurfa tarihinde tekerlekli sandalye basketbolda ilk kez böyle bir başarıyı elde ediyoruz. Burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Belediyemizin desteği sayesinde takımımız bu sene gerçekten çok iyi performanslar elde etti. Şu anda ilk 7. Sıradayız. İlk 8 play off’a gidecek. Play Off’ta güçlü takımlar var. Burada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi gerçekten çok iyi kadrolara sahip olan takımlar var. Ama bu arenada Play Off’ta Şanlıurfa’nın ismini ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin ismini oralara gururla yazdıracağız’’ diye konuştu.

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