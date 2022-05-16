Halfeti’ye kent parkı hizmeti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sakin şehir olarak bilinen Halfeti’ye kazandırılacak olan Yukarı Göklü Kent Parkı ağaçlandırmanın ardından hizmete girecek.

Şanlıurfa genelinde kişi başına düşen yeşil alan oranını artırarak vatandaşların özellikle yaz aylarında vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarını, parkları bir bir hizmete sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti ilçesindeki Yukarı Göklü Kent Parkı için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelere yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, 20 dönüm alan üzerinde yapılan Yukarı Göklü Kent Park’ında mesaisine devam ediyor. Mahalleye büyük bir park kazandıracak olan Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla vatandaşlar, yaz mevsiminde rahat ve güvenli bir ortamda piknik yapma imkânı bulacak.

Yürüyüş alanları, Çocuk oyun alanları, Fitness grubu, çatılı piknik masası ve bankların konulacağı 20 dönümlük Yukarı Göklü Kent Park çalışması en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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