Jandarma, küçük Zühre'ye nefes oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik kesintisi yaşanan kırsal mahallede buhar makinesine bağlı tedavi gören küçük kızın imdadına jandarma yetişti. Ekipler küçük kızın yeninden sağlıklı bir şekilde nefes alabilmesi için karakoldan jeneratör getirip buhar makinesini çalıştırdı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi kırsalında yaşayan 3 yaşındaki Zühre isimli küçük kız, solunum sıkıntısı çektiği için buhar tedavisi görüyordu. Rüzgâr nedeniyle kopan teller mahallede elektrik kesintisine neden olunca küçük kızın tedavisi yarım kaldı. Ailenin durumu Karakuzu Jandarma Karakoluna bildirmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ailenin evine giden jandarma, makinenin çalışabilmesi için acilen elektriğe ihtiyaçları olduğunu belirledi. Karakola geri dönen ekipler, kendi kullandıkları jeneratörü alarak yeniden ailenin yaşadığı eve gitti. Jeneratörü çalıştıran jandarma ekipleri, cihazı bağlayarak küçük Zühre’ye yeniden nefes oldu. Tedavisine devam edilen küçük kız, jandarma abilerine teşekkür etti.

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