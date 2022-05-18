Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

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Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Suruç karayolunun kırsal Yatılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 46 BF 290 plakalı Ford marka transit, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, R.G., M.T., İ.T., F.T. ve B.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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