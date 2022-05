Öğretmenlerden müzik ziyafeti

Haliliye Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle “Müzik Öğretmenlerinden Müzik Ziyafeti” programı düzenlendi. Öğretmenler tarafından seslendirilen parçalar, büyük beğeni topladı.

Haliliye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle dolu dolu geçti.

Haliliye Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Müzik Öğretmenlerinden Müzik Ziyafeti” Programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte müzik öğretmenleri "Çok Sesli, Türk Müziği ve Orkestra" bölümleriyle birbirinden eşsiz parçalar seslendirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Mayıs’ın etkinliklerle geçtiğine vurgu yaparak, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün yine her zaman olduğu gibi kaymakamlığımız, valiliğimiz, milli eğitim müdürlüğümüz ile birçok programa hep birlikte iştirak ettik. 19 Mayıs hasebiyle liselerarası düzenlemiş olduğumuz turnuvanın finalini ve kupa törenini hep birlikte yaptık. Haliliye Belediyesi olarak her zaman bizim için en önemli olan gençlerimizin eğitim ve öğretim anlamında hayatlarına ne kadar destek sağlayabileceğimiz bilinciyle hareket ettiğimiz ifade etmek isterim. Gerek spor alanında gerek bilim anlamında milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte yaklaşık 900’e yakın öğrencimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan fasiküller, bir taraftan kitaplar, sınavlar. Bizim de Haliliye Belediyemizin bir konservatuarı var. İnşallah İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinin içerişinde açıyoruz. Gerek mehteran, gerek halk müziği, gerek Türk sanat müziği ve gerekse Türk halk müziği, son eklentimizle birlikte de Türk tasavvuf müziği ekibimiz var. Şanlıurfa denlince akla tarih, kültür, kadim bir kent, müziğin başkenti geliyor. Bu mahiyette müzikle ilgili olarak da hocalarımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Hocalarımız her zaman için bizleri eğiten, öğretendir. Her şeyin en iyisini, en güzelini yapacaklarına dair inancım tamdır. Hayırlı seyirler diliyorum, Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum” dedi.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise, “Bu tarihe kadar, bu vatan için canını feda etmiş onlarca gencimiz var. Bugün bize düşen görev, sadece ve sadece gençlerimizi iyi nitelikli olarak yetiştirmek, onlara yüksek eğitim vermek ve donanımlı gençler olmalarını sağlamak. Gençler, bu ülke için söz sahibi oldukça görevlerimizi yapmış olacağız. Bu duygu ve düşüncelerimizle öğretmenlerimizin moralini yüksek tutmak için hareket etmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen parçalar katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.