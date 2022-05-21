Şanlıurfa´da düğünde gürültü uyarısı yapan 3 polis saldırıda yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa´da düğünde gürültü uyarısı yapan 3 polis saldırıda yaralandı

DHA

Şanlıurfa´da düğünde gürültü uyarısı yapan 3 polis saldırıda yaralandı


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, sokakta düzenlenen düğünde gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı ve silahla ateş açıldığı ihbarına giden polislere, davetliler saldırdı. Yaşanan arbedede 3 polis yaralanırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.  
Olay, gece geç saatlerde Zirve Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtıkları iddiasıyla çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Bu duruma öfkelenen bir grup kendilerini uyarmaya gelen polislerle tartıştı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, polise tekme ve yumrukla saldırılması üzerine olay yerine destek ekipler çağırıldı. İhbarla gelen ekipler, toplanan kalabalığa biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaşanan arbedede çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, polise saldırdıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı. Hafif şekilde yaralanan 3 polis ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan 10 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan olayın ardından düğün sonlandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-05-21 00:54:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğünde uyarı yapan polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı
YEREL HABERLER Düğünde uyarı yapan polise taşlı, sopalı saldırı: 3 ...
Viranşehir’de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Viranşehir’de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Zehir tacirlerine Bahar Operasyonu
YEREL HABERLER Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Zehir ...
Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor
Öğretmenlerden müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Öğretmenlerden müzik ziyafeti
Karaköprü kırsalında yeni çok amaçlı salonlar yükseliyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında yeni çok amaçlı salonlar ...
Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza getirdi Canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına daldılar
YEREL HABERLER Siverek'te çatı yangını yürekleri ağza ...
Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı
YEREL HABERLER Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı
Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
Şanlıurfa’da ulaşıma nefes aldıracak projede geri sayım başladı Çalışmaların 210 günde tamamlanması için sayaç kuruldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ulaşıma nefes aldıracak projede geri ...
Şanlıurfa’da yeşil alan artırma çalışması
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yeşil alan artırma çalışması
3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Siverek’te oto sanayi sitesinin yolları yeniden yapılıyor
YEREL HABERLER Siverek’te oto sanayi sitesinin yolları yeniden ...
Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti
YEREL HABERLER Ender Balkır şarkılarıyla Şanlıurfalıları mest etti
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu
YEREL HABERLER Sosyal medya için video çekerken sulama kanala ...
Tiktok için atladığı sulama kanalında boğuldu
YEREL HABERLER Tiktok için atladığı sulama kanalında boğuldu
Şanlıurfa’da yol çöktü, otomobil çukura saplandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yol çöktü, otomobil çukura saplandı
Şanlıurfa'da kaza anları kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaza anları kamerada
Şanlıurfa'da asfalt çöktü, otomobil çukura düştü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da asfalt çöktü, otomobil çukura düştü
Haliliye’de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Haliliye’de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini ...
Şanlıurfa’da gençlik bayramı için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da gençlik bayramı için pedal çevirdiler
Şanlıurfa’da 19 Mayıs etkinliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 19 Mayıs etkinliği
Siverek’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Siverek’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.