Haliliye’de üç mahallenin daha yol ağı genişletiliyor

Haliliye Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla ilçenin yol ağını genişletirken, Karşıyaka, Güzelyurt ve Kanoğlu Mahallelerinde yol açma çalışmalarında sona gelindi.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdüren ekipler, stabilize yol yapım ve yol açma çalışmalarıyla mahalleleri yeni yollarına kavuşturuyor. Bu çerçevede çalışmalarına Karşıyaka, Güzelyurt ve Kanoğlu Mahallelerinde devam eden ekipler, kısa sürede tamamlamayı hedefledikleri yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını hafta sonu mesaisiyle de sürdüren ekipler, bir yandan ilçenin yol ağını genişletirken bir yandan da trafik yükünü azaltıyor.

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