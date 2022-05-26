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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylanpınar ilçe kırsalında temizlik seferberliği

İHA

Ceylanpınar ilçe kırsalında temizlik seferberliği

Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra kırsaldaki temizlik seferberliğini havaların ısınmasıyla birlikte daha da yoğunlaştırdı.
Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun direktifleri doğrultusunda aralıksız çalışan ekipler, temizlik seferberliğini kırsaldaki vahşi çöp depolama alanlarında yoğunlaştırıyor.
Baharın gelişi ve doğadaki uyanışla birlikte merkezden kırsala temizlik çalışmalarına hız veren Ceylanpınar Belediyesi Temizlik İşleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, girmedik mahalle, cadde ve sokak bırakmıyor. Halk sağlığını her şeyin önünde tutan Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kepçe ve kamyon yardımıyla çöp toplama işlemlerini sürdürüyor.
Vatandaşların yaklaşan yaz mevsimini daha rahat, temiz ve nezih bir ortamda geçirmesini amaçlayan ekiplerin “Tertemiz Ceylanpınar” için gece gündüz çalıştığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Tüm kırsal mahallelerimizde adeta temizlik seferberliği başlattık. Ceylanpınar ilçe kırsalımızda ekiplerimiz kısa zaman içerisinde 11 mahallemizde çalışmalarını tamamladı. Vahşi depolama alanlarında biriken ve çevreye pis kokunun yanı sıra kirlilik oluşturup halk sağlığını tehdit eden hiçbir görüntüye izin vermiyoruz. Yukarı Polatlı ve Yeşiltepe kırsal mahallelerimizde çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz çalışmalarını aynı hassasiyetle sürdürerek, tertemiz bir Ceylanpınar için canla başla çalışmalara devam ediyor” dedi.
Temizlik seferberliğini taktirle karşılayan kırsal mahalle sakinleri ise ''Temizlik ekiplerinin çalışmalarını takdirle izliyoruz. Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’ya ve özveri ile çalışan ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.
Ceylanpınar ilçe kırsalında çöp toplama çalışmalarını sürdüren Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yukarı Polatlı, Yukarı Çekirge, Ceylan, Maden, Aşağı ve Yukarı Doruklu, Damlacık, Boğalı, Yeniköy, Altın ve Avcılı kırsal mahallelerinde çalışmalarını tamamladı. Mezralarla birlikte yaklaşık 60 kırsal alanda çalışmalarını tamamlamayı amaçlayan ekipler, Yeşiltepe ve Yukarı Polatlı kırsal mahallelerinde ise çalışmalarına devam ediyor.

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