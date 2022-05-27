Eyyübiye'de 7 bin öğrenci LGS deneme sınavına katıldı

Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan sürpriz ödüllü ücretsiz LGS deneme sınavı, ilçe merkezi ve kırsaldaki 91 ortaokulda yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

5 Haziran’da yapılacak LGS sınavı öncesi, öğrencilerin deneyimini artırmayı ve eksikliklerini tespit etmelerini sağlayacak olan deneme sınavı, gerçek sınav ortamında düzenlendi. Eyyübiye’deki 91 ortaokulda gerçekleştirilen ve öğretmenlerin nezaret ettiği deneme sınavlarında başarılı olanlara Eyyübiye Belediyesi tarafından sürpriz hediyeler verilecek.

Deneme sınavına katılan ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri, destek ve katkılarından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve sınavın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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