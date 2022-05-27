Şanlıurfa´da, eczaneye tüfekli saldırı kamerada

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da bir eczaneye motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırganların motosikletleriyle seyir halindeyken tüfekle ateş etmeleri eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre eczanenin önüne motosikletle kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Motosikletteki şüphelilerden birisi yanındaki tüfekle eczaneye ateş açtı. Saldırıda camları kırılan eczanede bulunan 5 kişi kendilerini yere atarak, korumaya çalıştı. Tüfekle ateş açtıktan sonra şüpheliler kaçarken, kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polisler sevk edildi. Polis, güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-05-27 14:40:25



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