Bakanlık heyeti eğitim yatırımlarını inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Harran ilçelerinde devam eden eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bakanlık Satın Alma Daire Başkanı Mehmet Kuloğlu, CBS ve Emlak Daire Başkanı Tarık Altakut, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Atilla Sapmaz, İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Serap Erdun Sayar ve Yatırım Daire Başkanı Özer Dumanlı ile birlikte Şanlıurfa'da yapılması planlanan eğitim yatırımlarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere bir dizi temasta bulundu. İlçe ziyaretleri sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak birim sorumluları ve personeli ile bir araya gelen İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür ve daire başkanları, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

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