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Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı

DHA

Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)TÜRKİYE'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti.
Mayıs ayının son günlerinde Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları arttı. 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle, dışarı çıkanlar, kendilerini güneşten korumak için gölgelik alanlara akın etti. Kentin simgesi Balıklıgöl'e gelen turistler, sıcaktan dolayı zor anlar yaşadı. 
Birçok kişi ise hafta sonu sıcak nedeniyle serinlemek için Fırat Nehri ve Atatürk Barajı kıyısında vakit geçirdi. (DHA) 
 DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-05-29 15:43:31

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