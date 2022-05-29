Vali Ayhan demir dövüp bakıra şekil verdi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hafta sonu tarihi çarşılar bölgesindeki esnafı ziyaret ederek çay ikramlarına eşlik edip demircide demir dövdü.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Şanlıurfa’ya geldiği ilk günden itibaren bir çok ziyaret gerçekleştiren Vali Ayhan, hafta sonunu ise esnafa ayırdı. Tarihi çarşılar bölgesindeki esnafı ziyaret eden Vali Ayhan, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Vali Ayhan, Şanlıurfa'daki birlik ve beraberliğin maneviyatla buluşarak huzur ortamına dönüştüğünü söyledi. Kent ekonomisinin gelişimi için orta ölçekli esnaf gruplarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Vali Ayhan, zanaatkarların tezgahına geçerek kimi zaman demir dövdü, kimi zaman da bakıra şekil verdi. Haşimiye Meydanı, Barutçu Hanı ve Bakırcılar Çarşısında gidilmedik yer bırakmayan Vali Ayhan, Şanlıurfa'daki görev süresi boyunca halkın içinde olmaya hassasiyet göstereceklerini dile getirdi.

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