Vali Ayhan, okul inşaatlarını inceledi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim çalışmaları ile ilgili brifing almasının ardından inşaat çalışmaları süren okullarda incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'da göreve başladığı ilk günden itibaren eğitim hassasiyetini sürekli olarak yineleyen Vali Salih Ayhan, güne milli eğitim müdürü, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile yaptığı toplantıyla başladı. Şanlıurfa'da genç potansiyelin yüksek olduğunu ve bu potansiyelin mutlak suretle eğitimin her alanı ile buluşturulması gerektiğini ifade eden Vali Salih Ayhan, toplantıda genel çalışmalarla ilgili brifing aldı. Eğitim konusunda merkez ve kırsal denilmeksizin tüm sorunların tespiti ve çözümü için daha da ivedi uygulamalar gerçekleştirilmesi talimatını da veren Vali Salih Ayhan, toplantının ardından inşaat çalışmaları süren okullarda incelemelerde bulundu. Kamu sivil toplum iş birliğinde Haliliye İlçesinde yapımı devam eden 24 derslikli ortaokulda ve Zeytindalı Kampusu içerisinde inşaatı süren 6 derslikli anaokulunda incelemelerde bulunan Vali Ayhan inşaatların fiziki gerçekleştirmeleri hakkında teknik ekiplerden bilgiler aldı.

Vali Ayhan'ın temaslarına Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.