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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da araç filosunu güçlendirdi

İHA

Şanlıurfa’da araç filosunu güçlendirdi

Şanlıurfa kent genelinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla 26 iş makinasını araç filosuna kattı.
Kent geneli ve 13 ilçeye adil bir şekilde hizmet götüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla araç filosunu güçlendiriyor. Daha önce yapılan kiralama yöntemini ortadan kaldıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi öz kaynakları ile almış olduğu iş makinalarıyla büyük tasarruf sağlayarak vatandaşlara hizmet veriyor.
BELSAN A.Ş. araç parkında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınan iş makinaları için düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan ve Genel Sekreter Ferit Dağdeviren ile personeller katıldı.
Beyazgül, filoya katılan yeni araçları inceleyerek kaptanlara kazasız çalışma temennisinde bulundu. Sulama alanında kullanılacak olan araçlar test edildi.
“Öz kaynaklarımızla büyük tasarruf sağladık”
Kendi öz kaynaklarıyla kiralama yapmadan alınan araçlarla büyük bir tasarruf sağladıklarını anlatan Beyazgül, “Şanlıurfa’nın parklarını, bahçelerini, refüjlerini sulamak için 20 adet araç aldık. Bu araçlarımız sulamada da kullanılıyor. 1 milyon 114 bin liraya aldığımız bu araçlar şu anda 1 milyon 500 binin üzerindedir. Yine kendi asfalt araçlarımızı taşımak için 3 adet tır aldık. Şimdi onlarında maliyetinin üzerine 1 milyon lira daha yaklaşık fiyat gelmiş. Şanlıurfa için hayırlı uğurlu olsun, yine burada 3 adet araç kırsalımızın işine yaramıyordu bunları da sulama aracına dönüştürdük. Şanlıurfa gerçekten bir şantiyeye dönmüş durumda, her tarafta çalışma var, bütün arkadaşlarımız fedakarlıkla, gayretle, samimiyetle sahadalar ve çalışıyorlar. Bu gün 20 aracımızı ve 3 tane de kırsaldan aldığımız aracımızla 23 aracımızın sulama için sahada olması bize önemli bir nefes aldıracak, önemli bir imkan sağlayacak. Yine kendi asfaltımızı yine kendi araçlarımızla taşımamızda bizim için çok önemliydi. Şimdi bu araçlarımızı da Allah’ın izni ile kullanacağız. Şanlıurfa gittikçe güzelleşiyor. Şanlıurfa’ya gelen her bir kimse bize şunu ifade ediyor, ‘Şanlıurfa çok güzelleşmiş, Şanlıurfa çok değişmiş, Şanlıurfa’ya hayran kaldık' diyorlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, ekiplerimiz çalışıyor, Peygamberler şehrine hizmet etmekten gurur duyuyoruz, övünüyoruz, halkımıza hizmet etmek bizim için bir ibadettir’’ diye konuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesine 20 arazöz kamyon, dorseleri ile birlikte 3 çekici tır ve 3 aracın modernizasyonunu sağlanarak toplam 26 yeni araçla hizmet verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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