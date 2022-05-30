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Kanseri pedal çevirerek yendi Hastalığını atlatan Emine Aktürk, kanser hastalarına umut olmak için bisikletle Anadolu turuna çıktı

İHA

Kanseri pedal çevirerek yendi Hastalığını atlatan Emine Aktürk, kanser hastalarına umut olmak için bisikletle Anadolu turuna çıktı

İzmir’in Bergama ilçesinde iki yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan bisiklet tutkunu Emine Aktürk, kanser hastalarına umut olmak için arkadaşıyla birlikte Anadolu turuna çıktı. Şanlıurfa’ya gelen ikili, Şanlıurfa’daki bisiklet tutkunu arkadaşlarıyla Balıklıgöl’ü gezdi.
İzmir’in Bergama ilçesinde iki yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Emine Aktürk, hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı Arzu Elibol ile 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı. Aktürk, 2020 yılında rahatsızlanarak gittiği hastanede meme ve lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Kemoterapi süreciyle tedavisine başlanan Aktürk, hastalığa karşı moralini bozmadı ve tek tutkusu olan bisikletiyle hayata sımsıkı sarıldı. Yatmak yerine bisikletiyle gezmeye devam eden Aktürk, hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemde de birçok kadına bisiklet eğitimi verdi. İki yıl içerisinde kanseri atlatan üç çocuk annesi Aktürk, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kanser hastalarına dikkat çekmek ve moral vermek amacıyla arkadaşı Arzu Elibol’la yola çıktığı İzmir’in Bergama ilçesinden Şanlıurfa’ya ulaştı. İkili, buradaki bisiklet tutkunu arkadaşlarıyla Balıklıgöl’ü gezdi. “Sağlığın doğduğu şehirden güneşin doğduğu yere” pankartını açan iki arkadaş, Türk bayraklı bisikletleriyle Şanlıurfa’ya ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Yakalandığı hastalığı bisiklet pedallayarak yendiğini belirten Emine Aktürk, “Bergama’dan 17 Nisan’da tur için yola çıktık. Bu bir tür farkındalık turu. Ben iki yıl içerisinde kanser hastalığıyla tanıştım. Bisikletim sayesinde kolay atlattım. Doktorumun yönlendirmesiyle bisikletle daha kolay atlattım. Bu tura çıkarken kanser hastalarına umut veya daha başka hastalar da olabilir illa kanser olarak ayırmıyoruz. Bir hobinin insana nasıl iyi geldiğini belirtmek için bu yola çıktık. Yolda ilerlerken birçok insanlarla sohbet ettiğimizde kanser hastasıyla karşılaştık. Hobilerin insanı hayata bağladığını, mutlu ettiğini hatta iyileşme süresinde çok etkili olduğunu, ilaç kadar iyi olduğu bölümlerinde olduğunu biz yaşadık. Bunları insanlara göstermek istedik. Çokta ilgi gördü şu anda Şanlıurfa’dayız. Mehmet hoca bin 200 dedi ama biz dolaşarak geldiğimiz için yaklaşık 2 bin kilometreye kadar yol yaptık. Çünkü şehir içlerinde de dolaşıyoruz. Biz biraz daha devam edeceğiz. Daha doğunun başlarındayız. Hedeflerimiz Gaziantep ve Şanlıurfa’ydı. Şimdi Şanlıurfa’dayız. Buranın kültürel açıdan yerleri yoğun olduğu için biraz burada uzun süre kalacağız” dedi.
Arkadaşıyla birlikte bisikletle Anadolu turuna çıkan Arzu Elibol, “Farkındalık tabii ki hastalığı yenmek için herhangi bir hobi olabilir. Biz ayrıca sıradan insanlar olarak, bir bayan olarak çok daha rahat ülkeyi gezebileceğini, gayet hoş görülü davranıldığını anladık. Ama bizi biraz daha endişelendirdiler. Doğuda dikkatli olun kadınsınız, başınıza olumsuz şeyler gelebilir. Fakat çok şükür, çok kibar, hoşgörülü, şefkatli insanlarla karşılaştık. Memleketin her köşesi, her insanı çok güzeldi. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Almanya’da büyüdüğüm için halen Alman dilini kullanarak ara ara çalışıyorum. Burası muhteşem bir alan. Balıklıgöl çok güzel bir yer. Şanlıurfa şehri, medeniyetlerin şehridir. Dün muhteşem müzeyi ziyaret ettik. Beklentilerimin çok çok üstünde olan şahane bir müze yapılmış burada. Ben de sosyal medyamda paylaştım, heyecanla bizi takip ediyorlar. Şanlıurfa’yı herkes gelip görmeli” şeklinde konuştu.
Bisiklet tutkunu arkadaşlarını Şanlıurfa’da karşılayan URBİT Bisiklet Sporu Başkanı Mehmet Aslan, “Bugün Urfa'da yine misafirlerimiz var. İzmir Bergama'dan bisikletle yola çıkan Emine Aktürk ve arkadaşı Arzu Elibol, bisiklet pedallayarak Şanlıurfa’ya geldiler. Biz de URBİT bisiklet kurulu olarak rotalarını belirledik. İlimizde konaklamalarında yardımcı oluyoruz. Şu anda Balıklıgöl’deyiz, Balıklıgöl'ü gezdiriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Balıklıgöl’ün dünyanın en büyük doğa akvaryumunu kendilerine anlatıyoruz. Biz onlara kültürün başkentine hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.

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