Viranşehir'e modern hayvan pazarı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, vatandaşlara söz verdiği projelerinden biri olan modern hayvan pazarını ilçeye kazandırıyor.

Daha önce, Hürriyet Mahallesinde Gençlik Merkezi, Şırnak Mahallesinde yarı olimpik yüzme havuzu ve millet Blbahçesi gibi projelerini hayata geçiren Ekinci, şimdi de büyük projelerinden bir tanesi olan hayvan pazarını ilçeye kazandırıyor.

Toplamda 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yapılacak hayvan pazarı yapım işi ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağı müjdesini veren Ekinci, “Söz verdiğimiz gibi ilçemize modern hayvan pazarını kazandırmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yapım çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını belirten Ekinci, büyük projede Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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