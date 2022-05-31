İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde sona doğru

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, inşaatında sona gelinen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi ve Göbeklitepe Gastronomi Merkezini inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekip ile Karşıyaka Mahallesinde yapımında sona gelinen projeyi inceleyen Canpolat, tamamlanma aşamasına gelen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kısa süre içerisinde açılışı yapılacak olan Kültür Merkezi ve Gastronomi Merkezinin Şanlıurfa ve Haliliye’ye hayırlı olmasını dileyen Canpolat, “Bu sözümüzü de çok şükür yerine getirdik” dedi.

“Urfa yemekleri yapılacak”

Canpolat, “Şu anda İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimizdeyiz. Vadetmiştik, söz vermiştik. Burada mesleki edindirme ofisleri, modern bir kütüphane, en alt kat nikah salonu ve bir de gastronomi merkezi olarak burayı icra edeceğimizi seçimden önce söz vermiştik. Bu sözümüzü de çok şükür yerine getirdik. Şu anda hummalı bir şekilde iç tefrişatı için çalışmalar devam ediyor, şuanda deneme çalışmaları da başladı. En kısa sürede Şanlıurfa mimarisine uygun dış cephesiyle, içyapısıyla ve aynı zamanda da sadece ve sadece Urfa’ya özgü yemeklerin burada sergileneceği, sunulacağı, Haliliye Belediyesi tarafından yine işletilecek, minimum bir kar oranıyla vatandaşlarımıza çok nezih bir ortam sağlayacağız. Nasıl ki civar illerdeki mutfak müzelerinden, gastronomi merkezlerinden vatandaşlarımız bahsediyordu, biz de neden Urfa’da olmasın, Haliliye’de olmasın dedik ve Haliliye’mize İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimiz içerisinde yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda, Urfa’nın en iyi ustalarının yer aldığı, Şanlıurfa mahalli yemeklerinin sergileneceği bir merkez olacak. Dışarıdan gelen misafirlerinizi Urfa yemekleriyle ilgili nereye götüreceğiz diye düşündüğünüzde aklınıza gelebilecek yer. Tamamen kamu yararına çalışma söz konusu olacak. Minimum bir kar oranıyla burada vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacağız. Mesleki edindirme ofislerimizde birçok aşçı ustası, berber, elektrikçi yetişecek. Zemin katta da 174 kişilik bir konferans salonu ve nikah salonu ile birlikte İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi çok kısa bir süre sonra vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Canpolat’ın seçim vaatlerinden biri olan ve 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projenin içerisinde kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerin gösterildiği konferans salonu, birbirinden lezzetli mahalli yemeklerin sunulacağı gastronomi merkezi, istihdama yönelik meslek edindirme atölyeleri, kütüphane ve nikah salonu yer alacak.

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