Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, devrilen otomobildeki öğretmen Emrah Efe (28), yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Güvenli Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenli İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Yunus Karakurt yönetimindeki 33 EAY 77 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Karakurt ile yanında bulunan meslektaşı Emrah Efe, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emrah Efe, doktorların müdahalasine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.FOTOĞRAF
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2022-05-31 15:19:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.