Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

DHA

Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti


Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, devrilen otomobildeki öğretmen Emrah Efe (28), yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Güvenli Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenli İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Yunus Karakurt yönetimindeki 33 EAY 77 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Karakurt ile yanında bulunan meslektaşı Emrah Efe, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emrah Efe, doktorların müdahalasine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.FOTOĞRAF   
 DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2022-05-31 15:19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baydilli sahada incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Baydilli sahada incelemelerde bulundu
Şanlıurfa'da ilaçlama seferberliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ilaçlama seferberliği
43 derece sıcakta mercimek hasadı Tarım işçilerinin zorlu mercimek mesaisi başladı
YEREL HABERLER 43 derece sıcakta mercimek hasadı Tarım işçilerinin ...
Şanlıurfa´da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde sona doğru
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde sona doğru
Viranşehir'e modern hayvan pazarı
YEREL HABERLER Viranşehir'e modern hayvan pazarı
20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
YEREL HABERLER 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
Kanseri pedal çevirerek yendi Hastalığını atlatan Emine Aktürk, kanser hastalarına umut olmak için bisikletle Anadolu turuna çıktı
YEREL HABERLER Kanseri pedal çevirerek yendi Hastalığını atlatan ...
Şanlıurfa’da araç filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da araç filosunu güçlendirdi
Bitkin bulunan peçeli baykuşlar korumaya alındı
YEREL HABERLER Bitkin bulunan peçeli baykuşlar korumaya alındı
Haliliye’de yaz spor okulları kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yaz spor okulları kayıtları başlıyor
Vali Ayhan, okul inşaatlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Ayhan, okul inşaatlarını inceledi
Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini ...
Şanlıurfa’da çocukları teknoloji ile buluşturan atölye
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da çocukları teknoloji ile buluşturan ...
Sınırdan geçirilen uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınırdan geçirilen uzun namlulu silah ve tabanca ele ...
Otomobilin bagajından yavru ceylan çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin bagajından yavru ceylan çıktı
Vali Ayhan demir dövüp bakıra şekil verdi
YEREL HABERLER Vali Ayhan demir dövüp bakıra şekil verdi
Eyyübiye yarı olimpik yüzme havuzu açılıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye yarı olimpik yüzme havuzu açılıyor
Haliliye’de öğrencilere destek semineri
YEREL HABERLER Haliliye’de öğrencilere destek semineri
Tüfekle ateş açılan eczane daha önce de yakılmak istenmiş
YEREL HABERLER Tüfekle ateş açılan eczane daha önce de yakılmak ...
Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı
Kızılkoyun Bahçesi törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kızılkoyun Bahçesi törenle hizmete açıldı
Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı Silahlı saldırının düzenlendiği eczanenin ateşe verilme görüntüleri de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya ...
Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti Boğulmak üzere olan yavru tilkiyi kurtardı
YEREL HABERLER Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.