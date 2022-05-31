Şanlıurfa türkülerinin bilinmeyen hikayeleri harmanlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri” konserinde Şanlıurfa’nın türküleri ve türkülerin bilinmeyen hikâyeleri harmanlandı.

Türküleri, hoyratları ve uzun havaları ile nam salan müzik şehri Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri” konseri izleyenlerden tam not aldı. Sunuculuğunu Hüseyin Güzel’in yaptığı “Öyküleriyle Urfa Türküleri” konseri, Urfa Türkülerinin bilinmeyen hikâyelerini izleyicilerle buluşturdu. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda yapılan konserde Urfa Türküleri hikâyeleri ile birlikte icra edildi. Konserde Urfa yöresi halk oyunları ekibi de sahne aldı.

Şanlıurfa Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytanın da katıldığı konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından sanatçılara gecenin anısına plaketleri takdim edildi.

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