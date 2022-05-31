Vali Salih Ayhan, Şanlıurfa’da göreve başladıktan sonra geniş katılımlı ilk toplantısını eğitimcilerle gerçekleştirdi. Vali Ayhan, eğitim için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirterek "Altını çizerek söylüyorum, eğitime kara sevdalı biriyim" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da geniş katılımlı ilk toplantısını bugün okul müdürleri ile düzenlediği toplantıya ayıran Vali Salih Ayhan, eğitime verdiği önemi aktararak, okul müdürlerinin talep ve önerilerini dinledi. GAP TAEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda idarecilere seslenen Vali Ayhan, "Eğitim benim için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birinci önceliğim olmaya devam edecek. Her zaman ilk toplantıyı da eğitimcilerle yapma konusunda hassasiyetimi sürdürüyorum. Bugün de Şanlıurfa'da geniş katılımlı ilk toplantımızı eğitimcilerle yapmak istedim. Bu da eğitime verdiğim önemin en somut yansımalarındandır. Göreve başlayalı bir hafta oldu ve Şanlıurfa'mızda eğitimle ilgili aşılması gereken çok ciddi sorunların olduğu tarafıma iletildi. Ciddi çalışmaların yapılması gerekirken bu arada 'hiç bir şey yapılmadı' demek de doğru olmaz. Bugün Şanlıurfa'da binlerce okul ve binlerce kadro varsa yine bu bizden önceki yöneticilerimiz ve eğitimcilerimiz sayesindedir. Dolayısıyla bizden önce hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Aldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşımak için omuz omuza çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

"Eğitime aşık birisiyim"

Toplumsal değişim ve dönüşümün odağında eğitimin ilk sırada yer aldığını da sözlerinde aktaran Vali Ayhan, "Eğitime aşık birisiyim. Altını çizerek söylüyorum, eğitime kara sevdalı biriyim. İnşallah bu sevdamıza eğitimcilerimiz de karşılık verecek. Toplumsal değişim ve dönüşümün odak noktası mutlak suretle eğitimdir. Eğer eğitimde iyiysek hayatın her alanında iyiyiz demektir. Öncelikle önceliklerimizin en başında eğitim gelmelidir. İlerleyen günlerde tüm kurumlarımıza eğitimcilerden gelen tüm taleplerin amasız, fakatsız yerine getirilmesi konusunda talimat vereceğiz" diye konuştu.

Toplantı okul idarecilerinin talep ve önerilerini aktarması ile devam etti. Talepleri birebir dinleyerek notlar alan Vali Ayhan, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi vurgusunu yineledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yasin Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri de katıldı.

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