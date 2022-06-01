Haliliye'de seçim vaadi olan projelerde sona gelindi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim vaadi olan ve bölgenin ihtiyaçlarına göre projelendirilen Semt Pazarı, Çok Amaçlı Salon ve Park alanını inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat seçim vaatlerinin açılışlarını bir bir gerçekleştiriyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçede yapılan tespitlerin ardından hayata geçirilen projeler ilçeye nefes aldırıyor. Bölgelerin eksikliklerine göre yükselen projelerden biri olan Sancaktar Kompleksi içerisinde bulunan Kapalı Semt Pazarı/Otopark, Çok Amaçlı Salon ve Park alanı ile açılışa hazırlanıyor. İnşaat çalışmaları tamamlanan projeyi teknik ekip ve Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile birlikte inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, çalışmalarda sona gelindiğini ifade etti. Sancaktar Mahalle Muhtarı İbrahim Acar’ın da eşlik ettiği incelemede Başkan Canpolat, yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu ve 5 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan projenin kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Canpolat, “Mahalle gezilerimize devam ediyoruz. Sancaktar Mahallemizdeyiz. Sancaktar Mahallemize seçim öncesi söz vermiştik. Bu mahallemizde uzun bir dönemdir semt pazarı problemi devam ediyordu. Ver aynı zamanda çok amaçlı büyük bir salonu istiyorlardı. Biz buna bir de park ilave ettik. Semt pazarı, park ve çok amaçlı salonu şu anda hemen hemen bitirmiş durumdayız. Son eksikleri gideriyoruz, iç tefrişatıyla ilgileniyoruz. En kısa zamanda inşallah nasıl ki Karşıyaka Mahallemize söz vermiştik bir açılış yapmıştık, yerine getirmiştik, buraya da söz verdik ve yerine getirdik çok şükür. Buranın da inşallah en kısa sürede açılışını gerçekleştireceğiz. Bütün mahallelerimiz bizim için özel, bütün mahallelerimiz bizim için kıymetli, bütün seçmenlerimiz de hakeza öyle. Onların daha konforlu bir yaşam sürebilmeleri adına pandemi de olsa, her türlü şartlarda Haliliye Belediyesi tüm birimleri, tüm personelleri sahada olmaya, mahallelerimizin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye gayret ettiğimizi ifade ediyorum. Mahallelerimizin, vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu güven bizim çalışma azmimizi kamçılıyor. Mahalle sakinlerimize, değerli vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu açılıştan sonra bir başka daha açılışa hep birlikte geçip, bu hizmetlerimizi vatandaşlarımızın emrine sunacağız” dedi.

Canpolat açıklamaların ardından mahalledeki esnafla görüşerek, Sancaktar Kapalı Semt Pazarı, Çok Amaçlı Salon ve Park’ın mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.