Şanlıurfa’da stabilize yol çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Şanlıurfa il genelinde kırsal alanlarda asfalt uygulamaları öncesinde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa kırsalını rahat, geniş ve konforlu bir yol ağı ile buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, birçok mahallede alt yapı çalışmasını tamamladı. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet götürmeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynakları ile aldıkları iş makinaları ve kendi ekibi ile mahalle ve grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa merkez ve ilçelerde alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler vatandaşların takdirini topluyor. Daha önceden belirlenen program dâhilinde yollarda altyapı çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bir yandan yolların altyapısını hazırlarken diğer yandan da bakımonarım çalışması yapıyor.

Eyyübiye ilçesinde Külünçe Taşbasan, Altın, Kınalı Ulucanlar Horoz Bayraklı, Dallıca Karahisar Saray a Beşikdüzü, Karakuş Başaklı Saray, Yağmurlu Arpalı Karahisar, Küçükdüzlük Gölköy Yenice Küçük Türbe Akmağara güzergahlarında yapılan çalışmaları takdirle karşılayan Mahalle Muhtarları yol genişletme ve stabilize yol çalışması nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

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