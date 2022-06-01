Haliliye’de yaz spor okulları kayıtları başladı

Haliliye Belediyesi tarafından sağlıklı bir neslin yetişmesi ve gençlerin spor alışkanlığı kazanması için farklı branşlarda açılan Yaz Spor Okulları için yeni kayıtlar başladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, birçok branşta açtığı kurslar ile şampiyon gençler yetiştiriyor.

Haliliye Belediyesi bünyesindeki kurslara katılan gençler, geleceğin milli sporcuları olmak için antrenörler eşliğinde hazırlanıyor. Özellikle okulların ara tatile girmesiyle spora yönelen çocukların da ilgisiyle yoğun katılımın olduğu kurslar için Yaz Spor Okulları açılıyor. Gençlerin spor alışkanlığı kazanmaları için açılan Yaz Spor Okullarında badminton, basketbol, yüzme, voleybol, tekwando ve judo branşlarında eğitimler veriliyor. Tüm branşlar için başvurular 115 Haziran arasında alınırken, başvuru yapmak isteyen gençlerin gerekli formları doldurmaları gerekiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Sabiha Özlek Kapalı Spor Salonu, Devteyşti Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Aliya İzzet Begoviç Spor Kompleksinde verilecek olan farklı branşlardaki kurslar için kayıtlar ise yine aynı adreslerden alınıyor.

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