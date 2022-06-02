Potada Şanlıurfa Bursa’ya fark attı

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HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginin son haftasında Bursa Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı rakibi Bursa ekibini 7950 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada Bursa Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile oynayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin son haftasında potadan galip ayrıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı rakibi Bursa ekibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Konuk takım Şanlıurfa ekibi potadan 7950 sayı ile karşılaşmadan galip ayrıldı.

HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligini 46 puanla 7. Sırada tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Play Off’ta Beşiktaş ile oynayacak. 2 galibiyet alan ekip bir üst tura yükselecek.

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