Viranşehir gençliğine milyonluk yatırım

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin girişimleri sonucu Viranşehir ilçesine toplam 200 milyon tutarında 38 adet tesis yapılacak.

‘Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırımdır’ sloganıyla hareket eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin, Ankara’da gençler için yaptığı temaslar meyvesini verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan ilçeye spor tesislerinin yapılması için talepte bulunan Ekinci’nin bu girişimi olumlu sonuçlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Viranşehir ilçesine toplamda 200 milyon TL tutarında 38 adet tesis yapılacak. Ekinci, tesislerin yapımı için bugün Ankara’da düzenlenen protokol törenine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende protokolü imzalayan Ekinci, ilçeye yapılması planlanan yatırımların Viranşehir için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ekinci, Viranşehir’i spor kenti yapmak için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Ankara’da imzaladığımız protokolle Viranşehir’imize; 1 adet çok amaçlı spor salonu artık 1500 kişilik spor salonu, 20 adet halı saha, 15 adet basketbolvoleybol sahası ve 2 adet antrenman spor salonu kazandırılacak. Ayrıca mevcut atıl durumda olan 4 adet kitapkafenin bakım onarımı ve tefrişatı da yapılacak. Bu yatırımların toplam tutarı yaklaşık 200 milyon TL tutarında olacak” ifadelerini kullandı.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’ya yapılacak yatırımlarda aslan payının Viranşehir’e ayrıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.