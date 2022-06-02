Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu.

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa´nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-06-02 18:40:58



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