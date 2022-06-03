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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’ya milyonlarca lira yatırım

İHA

Şanlıurfa’ya milyonlarca lira yatırım

Şanlıurfa’ya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak milyonlarca liralık tesis yatırımları için imzalar atıldı.
Şanlıurfa Gençlik ve Spor yatırımları tanıtım programı çerçevesinde kente yapılacak yatırımların imza töreni, Ankara'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında düzenlendi. İmza törenine, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhterem Kasapoğlu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Başkan Beyazgül'ün önderliğindeki Şanlıurfa heyeti ve çok sayıda genç sporcu katıldı.
Beyazgül, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Şanlıurfa’da 3 olan gençlik merkezinin sayısını 19’a çıkardık. 2 olan spor salonu sayısını 49’a çıkardık. 10 futbol okulu açtık. 11 olan yüzme havuzu sayısını 16’ya çıkardık. 2850 olan lisanslı sporcu sayısını 5940’a çıkardık. 20 olan milli sporcu sayısını 35’e çıkardık. spor faaliyetlerinde 7 aktif branş sayısını 23'çıkardık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan merkezlerde farklı branşlarda eğitim verildiğinin altını çizen Beyazgül, ''Hizmete sunduğumuz tesislerden yılda 500 bin gencimiz faydalanıyor. Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde kurduğumuz Spor Kulübünde Toplam 21 Branşta (Futbol, Basketbol, Voleybol, Karate, Güreş, Judo, Taekwondo, Judo, Wushu, Kick Boks, Yüzme, Dart, Okçuluk, Bilek Güreşi, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Satranç, Atletizm, Dalgıçlık, Su Sporları dallarında Gençlerimize hizmet veriyoruz. Gençlerimiz, bayrağımızı ulusal ve uluslararası müsabakalarda dalgalandırıyor, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak; Besyo, Pomem Kursları düzenledik. Gençlerimizi alanında uzman hocalarımızın eşliğinde hedeflerine tamamen ücretsiz hazırladık. Kurslarımıza toplam 620 Gencimiz katılım sağlayarak 450 gencimizi üniversite hayallerine, hedeflerine ulaştırdık. Basketbol, Bilek Güreşi, Halter, Yüzme, Masa Tenisi, Atletizm olmak üzere; 8 ayrı branşta verdiğimiz sportif kurslarımızdan 126 engelli vatandaşımız faydalanmaktadır. Halterde Türkiye 1.liği, Yüzmede Türkiye 2.liği, Bilek Güreşinde Türkiye 2.ligi başarıları elde edilmiştir. Gençlerimize inanıyoruz onlara güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.
''Şanlıurfa’ya milyonlarca liralık yatırım helal olsun''
Türkiye’nin dört bir yanının yapılan eserlerle donatıldığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Şanlıurfa 13 ilçesiyle bu yatırımlardan istifade edecek. Bin 500 kişilik spor salonumuz, kadın spor ve sağlık merkezimiz, çok amaçlı salonlarımız, okçuluk salonumuz, hentbol salonumuz, 6 farklı antrenman salonumuz, 8 farklı spor salonumuz, 1 adet yeni il tipi gençlik merkezimiz, 5 adet kütüphaneli gençlik merkezimiz, 2 adet salonlu gençlik merkezimiz, 6 genlik merkezimiz, 4 mahalle tipi gençlik merkezimiz, sentetik çim yüzeyli hokey sahamız, 8 yarı olimpik yeni yüzme havuzumuz, 2 adet su sporları merkezimiz, futbol sahalarımızın modernizasyonu, 6 kitap otağımız ve 188 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahamız, 3 adet tenis kortumuz, 32 adet basketbol, voleybol sahamız, 250 adet basketbol potamız ve bununla birlikte 19 spor tesisimizin baştan sona yenilenmesi, modernizasyonu ve milyonlarca liralık yatırım Şanlıurfa’mız için helali hoş olsun hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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