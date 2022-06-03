Şanlıurfalı gençler zabıt katipliği sınavına hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Hilvan İlçesine kazandırdığı Gençlik Merkezinde Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği sınavına hazırlanan gençlere, uzman eğitmenler tarafından 10 parmak klavye eğitimi veriliyor.

Adliyelerde, mahkeme, savcılık, bölge idare ve iş mahkemeleri ile seçim kurulları ve icra dairelerine alınacak olan personeller için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan Zabıt Katipliği sınavına hazırlanan gençlere, Hilvan Gençlik Merkezinde 10 parmak klavye eğitimi veriliyor. Eğitime her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Hilvan Gençlik Merkezindeki Zabıt Katipliği kursuna katılan gençler, 10 parmak klavye eğitiminden faydalanıyor. Hilvan Gençlik Merkezindeki kurslara katılan gençler, uzman eğitmenler tarafından verilen 10 parmak klavye eğitimi ile Zabıt Katipliği sınavlarına hazırlanıyor.

Zabıt Katipliği sınavına hazırlanan gençler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederken kurs eğitmenleri ise gençleri Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği sınavına hazırladıklarını ve 10 parmak klavye eğitimi verdiklerini söyledi.

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