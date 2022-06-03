Aşiretler kent merkezinde birbirine girdi Akçakale’deki taşlı sopalı aşiret kavgasına askerler müdahale etti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki büyük aşiret arasında başlayan ve 2 gündür devam eden olaylar nedeniyle askerler sokağa inerek olayların yatışması için polislere destek verdi.

Akçakale'nin iki büyük aşireti Sarmudi ile Hubeti aşiretleri arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların dün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine gerginliğe dönüştü. Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek gerginliğin kavgaya dönüşmesini engelledi.



Askerler sokağa indi

Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşılaştı. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı. Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Olayların yeniden başlamaması için güvenlik güçleri ilçede yoğun güvenlik önlemi alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.