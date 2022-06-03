Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 15 tutuklama

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Şanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 15' tutuklandı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik dün Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Iğdır’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 26 adet cep telefonu, 32 adet sim kart, 11 adet farklı bankalara ait banka ve kredi kartı, dolandırdıkları vatandaşlardan aldıkları değerlendirilen 1 adet altın bilezik, 2 adet altın kolye, 16 bin 800 TL ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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