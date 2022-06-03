Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı (2)

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15 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 15'i tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-06-03 21:59:33



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