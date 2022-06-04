Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki jandarmanın silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kesmecik Mahallesinde H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 65 mermi, 10 kök Hint keneviri, 5 gram metamfetamin ile bir miktar döviz ve altın ele geçirildi. Evin önündeki otomobilde ise 20 kilogram esrar ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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