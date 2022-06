Vali Ayhan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hafta sonu LGS sınavına girecek öğrencilerle video konferans sistemiyle buluşarak sınav öncesi başarılar diledi. Öğrencilerin ‘Vali Amca’ diyerek seslendikleri Vali Ayhan, gençlere yaz tatilinde de bol bol kitap okumayı tavsiye etti.

Şanlıurfa’da eğitime öncelik veren Vali Ayhan, bugün gerçekleştirilen video konferans buluşmasında binlerce öğrenciye seslendi. ‘Eğitim olmazsa olmazımız’ ifadesini katıldığı her platformda dile getiren Vali Ayhan, buluşmada öğrencilere hem sınavı öncesi başarılar diledi hem de yaz tatiliyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da her genci başta eğitim olmak üzere sporun her branşıyla buluşturma da kararlı olduklarını söyleyen Vali Ayhan, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Şanlıurfa gençliği için yapacağımız nice yatırımlar, nice çalışmalar olacak. Temelleri sağlam bir toplum ancak iyi bir eğitimle var olur. Bu doğrultu da çocuklarımıza iyi eğitim vererek onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız” dedi.

Vali Ayhan, görüşme de özellikle tüm ilçelerde yer alan okullardaki öğrencilerle görüntülü olarak konuşmaya gençleri dinlemeye özen gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.