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Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe´de 'Buğday Şenliği'

DHA

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe´de 'Buğday Şenliği'


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe´de buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı 'Buğday Şenliği'nde, sazlı-sözlü sıra gecesi ekipleri sahne alıp, ziyaretçilere 2 leğen dolusu çiğ köfte yoğurulup, ikram edildi.
Göbeklitepe'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı 'Buğday Şenliği' etkinliği düzenlendi. Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için ören yeri gezisinin ardından amfi alanında sahne alan sıra gecesi grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde 2 leğen dolusu acılı çiğ köfte yoğuruldu. Etkinlikte, buğdaydan yapılan yöresel yemekler sergilendi. Halk oyunları ekipleri gösteri sunduğu şenlikte tarihi ören yeri davul-zurnayla yankılandı. Tarihi ören yerini gezen ziyaretçilere daha sonra yoğurulan çiğ köfte ve buğdayla hazırlanan yemeklerden ikram edildi.
Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'ye hoş geldiniz, diyorum. Buğdayın toprakla buluştuğu güdüyü anlamak için buradayız. İşte buğdayı bulmanın sonucu şuradaki sofralarımızın zenginliği olarak ortaya çıkıyor. Biraz önce burada lezzetlerimizi gezdik. İşin en başına neyi koymuşlar, çiğ köfteyi koymuşlar. Çünkü bu lezzet Şanlıurfa'da tartışılmaz bir lezzettir. Gerçekten baharatın, çiğ etin ve bulgurun buluştuğu önemli bir lezzet ve bunu tattıkça kimse bırakmak istemiyor. Allah bu şehre verdikçe vermiş, biz de 'çok şükür' diyoruz. Şimdi bu şehri olması gereken yere taşımak için tüm sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vermiş yolumuza devam ediyoruz" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-06-05 11:21:51

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