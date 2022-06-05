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Şanlıurfa’nın en büyük aşiretlerinden biri uyuşturucuya savaş açtı Gençlerin uyuşturucu batağına saplanmaması için birlikte hareket etme kararı aldılar

İHA

Şanlıurfa’nın en büyük aşiretlerinden biri uyuşturucuya savaş açtı Gençlerin uyuşturucu batağına saplanmaması için birlikte hareket etme kararı aldılar

Şanlıurfa’nın en büyük aşiretlerinden biri gençlerin uyuşturucu batağına saplanmaması için madde bağımlılığına karşı savaş açtı.

Şanlıurfa’da yaklaşık 40 bin nüfusu bulunan bir aşiret gençlerin uyuşturucu batağına düşmemesi için madde bağımlılığına karşı savaş açtı. Eyyübiye ilçesindeki bir taziye evinde bir araya gelen Tealbe Aşireti'ne mensup yüzlerce kişi, gençlerin uyuşturucu batağına saplanmaması için birlikte mücadele etme kararı aldı. Aşirete bağlı Aydoğdular ve Aslandağ ailelerinin ev sahipliğinde bir araya gelen üyeler, Kur'anı Kerim okuyup dua etti. Daha önce yaklaşık 10 defa bir araya gelen aşiret üyeleri, bir çok gencin kötü yola sapmasını engelledi.

Vatana hayırlı gençler yetiştirmek istiyoruz
Amaçlarının son dönemlerde gençleri esir alan uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmek olduğunu söyleyen Musa Kılıç, “Şehir hayatında gençlerimizin kaybolmasını engellemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyaya bağlı olarak gençlerin çoğu sosyal medya kurbanı oluyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı, işsizlik gibi sıkıntılar, biz bunlar çözmek için gençlerimizi toparlıyoruz. Ayda bir, 20 günde bir yapılan toplantılarla biz bu gençleri yan yana tutmaya çalışıyoruz. Eğer biz bu gençleri kontrol altına alırsak, aşiretimizin kültür değerlerini onlara empoze edebilirsek biz bu gençlerin kötü yola sürüklenmesini engelleyebiliriz. Baktığımız zaman 1520 genç var. Biz bunları kontrol altında tutmak, uyuşturucudan uzaklaştırmak, işsizlik sorununu çözmek için sürekli toplantılar yapıyoruz. İnşallah bu toplantıların sonunda hem maneviyatlarını güçlendireceğiz, hem de vatana, millete hayırlı insanlar yetiştireceğiz, kötülüklerden uzaklaşmalarını sağlayacağız” dedi.

"Kötü yola düşen gençleri kurtarmak istiyoruz"
Gençlerin kötü maddeler kullandığını söyleyen Kasım Aydoğdular, “18 yaş altında bir çok gencimiz var. Kötü maddeler kullanıyorlar. Onları toplayıp kötü yola düşmemeleri için yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Aşiretlerinde toplam 15 bin civarında genç olduğunu söyleyen Hamza Aydoğdular, “15 günde bir toplantı yapıyoruz. Biliyorsunuz gidişat iyi değil, madde bağımlılığı falan var. Bizim amacımız onları bu kötülüklerden uzak tutmak için bir zemin hazırlamak” diye konuştu.

Kötü alışkanlıkları olan yakınlarını yanlarına çekip bunlardan uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Ahmet Demirdağ, bu gün gerçekleşen birlikteliğin çok güzel olduğunu belirtti.

Aşiret olarak şehre yerleştikten sonra gençlerin birbirini tanımadığını söyleyen Mehmet Aslan, uyuşturucuyu yenmek için birlikte hareket etmenin şart olduğunu belirtti.

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