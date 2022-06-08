Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun Şirinkuyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Seyfettin E. idaresindeki 13 AAH 741 plakalı tır kırmızı ışıkta beklerken, İbrahim Halil Baran (30) idaresindeki 33 NYJ 37 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Halil Baran durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz genç hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi morga kaldırılırken tır sürücüsü polis tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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