Şanlıurfa’da Yaprak Sayar konseri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’İpek Yolunda Meşk’’ Şanlıurfa Konser serisi çerçevesinde sanatçı Yaprak Sayar, sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Kültür ve Sanat faaliyetleri çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bahçe Şehir Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ‘’İpek Yolunda Meşk’’ Şanlıurfa konser serisi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşti. Sanatçı Yaprak Sayar’ın sahne aldığı konsere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çok sayıda davetli katıldı. Kendine has yorumuyla kadife sesli sanatçı Yaprak Sayar, sahne performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Yaprak Sayar’ın seslendirdiği türkülere eşlik eden vatandaşlar sanatçıyı ayakta alkışladı. Saygı sevgi ve hoşgörünün örneklerinin en güzel sergilendiği iller arasında Şanlıurfa’nın yer aldığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ’’Şanlıurfa 12 bin yıllık bir şehir ve tarihin yeniden yazılmasına neden olan bir şehirdir. Burası aslında aşkın şehridir. Burada sabır yaşanmış, burada hoşgörü yaşanmış, burada sevgi yaşanmış ve bu sevgi, bu sabır ve bu aşk bazen müziğe yansımış, bazen de mutfaklarımıza yansımış ve bazen de tarihi yerlerdeki sütunlara yansımış. Bütün bu güzellikler Şanlıurfa’nın, Şanlıurfalıların ruhuna yansımıştır’’ diye konuştu. Sanatçı Yaprak Sayar ise Şanlıurfa’da konser vermekten mutlu olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sanatçı Yaprak Sayar’a plaket takdim etti.

