Vali Ayhan Canpolat’ı hizmetlerinden dolayı tebrik etti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı makamında ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Canpolat ile projeleri yerinde inceleyen Vali Ayhan, “Göreve, Haliliye Belediyesi’nin hizmetlerinin ilk kurdelesini keserek başladık. Başkanımın o kadar çok hizmeti var ki, heyecanı fevkalade” dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Mehmet Canpolat ile Haliliye Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Vali Ayhan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Canpolat, tamamlanan, yapılma aşamasında olan ve devam eden projelerle ilgili Vali Ayhan’a brifing verdi. İlçedeki çalışmaların değerlendirilmesinin ardından Vali Ayhan, Canpolat ve beraberindekiler, Karşıyaka Mahallesinde yapımı tamamlanan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezini ziyaret etti. Gastronomi merkezi, meslek edindirme ofisleri, kütüphane ve konservatuar birimlerinin bulunduğu İbrahim Tatlıses Kültür Merkezini inceleyen Vali Ayhan, gastronomi merkezinde görevli personellerle sohbet etti.

Daha sonra Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Kompleksine geçen Vali Ayhan, burada glutensiz ekmek fırını, giyim market, sosyal market ve aşevini ziyaret etti. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan ve sosyal markette uygulanan puan sistemiyle ilgili bilgi alan Vali Ayhan, 719 hanede 3 bin 296 vatandaşa sıcak yemek ulaştırılan aşevindeki çalışmaları ise yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından Vali Ayhan, Canpolat ve beraberindekiler, açılışa hazır hale gelen Sancaktar Kompleksine geçti. İçerisinde kapalı semt pazarı, otopark, çok amaçlı sosyal tesis, zabıta amirliği, muhtar evi ve park alanını inceleyen Vali Ayhan, projenin Haliliye’ye hayırlı olmasını diledi.

Burada açıklama yapan Canpolat, Vali Ayhan ile Haliliye Belediyesi’nin tamamlanan ve devam eden projelerini incelediklerini ifade etti.

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