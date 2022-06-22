Eşleri saldırıya uğrayan kadınlar da kurtarmak isterken sopa darbesi aldı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde İsa Avanas ile Ferdi Kurt, bina girişinde 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınların da eşlerini kurtarmak isterken sopa darbesi aldığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'de meydana geldi. İsa Avanas ve misafiri Ferdi Kurt, eşleriyle binaya girip, evlerine çıktıkları sırada, peşlerinden gelen 2 şüphelinin sopalı saldırısına uğradı. Dakikalarca sopalarla dövülen 2 kişi, aldıkları darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Eşlerini saldırganlardan kurtarmak isteyen kadınlar da sopa darbesine maruz kaldı. Şüpheliler, olay sonrası kaçarken, saldırı anları da binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yaralanan Avanas ve Kurt, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, saldırganların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-06-22 14:19:37



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