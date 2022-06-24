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Temizlik işçisi yerde bulduğu 3 bin euroyu sahibine teslim etti Parasına kavuşan vatandaş temizlik işçisine sarılarak teşekkür etti

İHA

Temizlik işçisi yerde bulduğu 3 bin euroyu sahibine teslim etti Parasına kavuşan vatandaş temizlik işçisine sarılarak teşekkür etti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde temizlik işçisi, yolda bulduğu 3 bin euroyu sahibine teslim etti.
Birecik ilçesinde belediyede 4 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Yusuf Akın, gece Meydan Mahallesi'nin sokaklarını süpürdüğü sırada yerde bir cüzdan gördü. Cüzdanı açan Akın, içerisinde bir miktar para olduğunu gördü. Belediyeye giden Akın, durumu amirlerine iletti. Amirleri de cüzdanı kontrol ettiklerinde içerisinde 3 bin euro ve Mehmet Öztürk isimli bir vatandaşa ait nüfus cüzdanı buldu. Öztürk’e ulaşan yetkililer, cüzdanını kaybedip kaybetmediğini sordu. Mehmet Öztürk’ün içerisinde para bulunan cüzdanını kaybettiğini söylemesi üzerine mahalleye geri dönen Akın, cüzdanı sahibine teslim etti. Parasını sayarak teslim alan Mehmet Öztürk, temizlik işçisine sarılarak teşekkür etti.

"Çok ihtiyacım vardı"
Temizlik bezi almaya gittiğinde cüzdanını düşürdüğünü anlatan Mehmet Öztürk, bugün de bir ödemesi olduğunu ve parayı nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü belirterek, ”Vallahi helal olsun. Allah senden bin defa razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Böyle değerli kardeşlerimizin halen olması bizi sevindiriyor. Allah sayılarını arttırsın” dedi.

"Boğazımızdan haram geçmedi"
Belediye temizlik işçisi Yusuf Akın ise, “Buldum teslim ettim. Biz de alnımızın teriyle kazanmak istiyoruz. Karşı tarafın da bir derdi, bir sıkıntısı vardır diye düşündüm. Şu ana kadar babamız haram yemedi, biz de yemeyeceğiz. Çocuklarımızın boğazına haram sokmayacağız” diye konuştu.
Birecik’te işletme sahibi olan Mehmet Öztürk, parasını bulan temizlik işçisini de unutmayarak kendisine bir miktar para verdi.

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