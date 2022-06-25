Şanlıurfa’da son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 ürünü imha etti.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, market ve bakkallara yönelik denetim yaptı. Şair Nabi Mahallesi ve Sancaktar Mahallesi'nde yürütülen denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Yapılan kontroller esnasında marketlere giren ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 72 kalemde 3 bin 246 gıda ürünü ele geçirildi. İmha edilmek üzere gıda ürünlerine el koyan ekipler, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran iş yerlerine yönelik tutanak hazırladı. Zabıta ekiplerince toplanan ürünler imha edildi.

Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtilerek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin iletişim merkezine bildirmeleri istendi.

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