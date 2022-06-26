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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşeri Dernekleri Festivali'ne Şanlıurfa damga vurdu

İHA

Hemşeri Dernekleri Festivali'ne Şanlıurfa damga vurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Hemşeri Dernekleri Festivali'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin stantlarında renkli görüntüler yaşandı. Tadımlık yemek yarışmasının yapıldığı festivalde Urfa lezzetleri, Gazianteplilere parmak ısırttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bölgesel kalkınma ve turizm için bölgesel çalışma yapacaklarını söyledi.
Gaziantep Festival Park’ta düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılar kadar Gazianteplilerde festivale yoğun ilgi gösterdi. Festival Park’ta düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Şanlıurfa Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Şanlıurfa’ya özgü lezzetlerin vatandaşlara sunulduğu tadım testinde Urfa lahmacunu, çiğköfte, Urfa kebabı ve içli köftesi Gazianteplilere parmak ısırttı. Tadım testine katılan Gaziantepli vatandaşlar Şanlıurfa yemeklerini ve lezzetini çok beğendiklerini belirtti.
Şanlıurfa’nın en önemli simgelerinden sıra gecesi ekibi söyledikleri türkülerle katılımcıları coşturdu. Müziğin ritmine dayanamayan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin halay ekibine eşlik etti. Türkiye üretim rekoltesinde birinci sırada olan Şanlıurfa fıstığı da Gaziantepli vatandaşların beğenisine sunuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Şanlıurfa Fıstığı ikram etti.
‘’Siz neredeyseniz biz oradayız’’
Şanlıurfalıların olduğu her yerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin olduğunu ve "Siz Neredeyseniz Biz Oradayız’’ sloganıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Başkan Beyazgül, "Siz Neredeyseniz Şanlıurfalılar neredeyse biz de oradayız. Siz neredeyseniz orası güzel. Her yere güzellik katıyoruz, Şanlıurfa olarak kültürümüzü götürüyoruz gastronomimizi götürüyoruz, hoşgörümüzü götürüyoruz ve en önemlisi bulunduğumuz şehre sevgimizi götürüyoruz. Onlarla kaynaşıyoruz değerlerimizi, kültürlerimizi hem onlara hem de gelecek nesillere aktarıyoruz” dedi.
‘’Bölgesel kalkınma ve turizm iş birliğini başlatacağız’’
Turizm rotasında yer alan illerin belediye başkanlarıyla bölgesel kalkınma, turizm işbirliği çalışması yürüteceklerini anlatan Beyazgül, "Şanlıurfa olarak Gaziantep'teyiz Fatma başkanımızın misafiriyiz ama hepimiz burada ev sahibiyiz. Fatma başkanımızın gerçekten başarısı Türkiye'de değil dünyada kanıtlanmış bir başkanımız, siyasi hayat ve tecrübesi çok önemli. Şimdi biz Şanlıurfa ve Gaziantep ve diğer illerle Fatma başkanımızla birlikte bir bölgesel kalkınma, turizm iş birliği çalışmasını yürüteceğiz. Fatma başkanımızla inşallah çok güzel şeyler beraber yapacağız" şeklinde konuştu.
"Fırat ve Dicle’nin çocuklarıyız"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını takdir ettiğini anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat ve Dicle’nin çocukları olduklarını ve komşuluk haklarının bulunduğunu belirterek, " Ben önce Şanlıurfa Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Adam gibi adam. Komşu hakkı var, ben hep söylüyorum. Başkanım bütün ekibi ile birlikte bir çalışma başlatıyor. Biz Fırat'ın, Dicle'nin çocuklarıyız. Biz kardeşiz ve artık bölgesel kalkınma hamlesini birlikte başlatacağız’’ diye Konuştu.
Gaziantep Festival Parkta başlayan ve 2 gün sürecek olan festivalde Şanlıurfa’nın tarihi, kültürü ve gastronomisi tanıtılacak. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel el işi ürünler ve minyatür Balıklıgöl maketi sergilendi. Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi ile özdeşleşen ve alana Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen Bozova guregh cinsi köpek alanın adeta maskotu oldu. Şanlıurfa’ya özgü olan guregh cinsi köpek vatandaşların ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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