Haliliye’de yeni yol çalışması

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan yürüttüğü çalışmalarını sürdürürken, bir yandan açtığı yollarla ulaşım ağını genişletiyor, bir yandan da yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ilçenin yol ağını genişleten Fen İşleri ekipleri, çalışmalarına merkez ve kırsal ayrımı yapmadan devam ediyor. Bu alanda Ahmet Yesevi Mahallesinde yeni yollar açarak ulaşım ağını genişleten Fen İşleri Müdürlüğü, Üzümkara kırsal Mahallesinde sürdürdüğü stabilize yol çalışmaları ile mevcut yolları konforlu hale getiriyor. İlçe genelindeki devam ettirdiği yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan ekipler, mahalle sakinlerinin ise takdirini topluyor. Yürütülen yol çalışmaları ile kırsalda tozdan kurtulduklarını ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise periyodik olarak çalışmaların tüm mahallelerde devam edeceği ve hizmetin tüm noktalara götürüleceği kaydedildi.

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