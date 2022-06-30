Şanlıurfa´da kuzenlerin silahlı kavga: 3 yaralı



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde medyana geldi. Osman S. ile kuzeni Ahmet S. arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Osman S., kuzeni Ahmet S. ile kavgayı ayırmak isteyen Mustafa K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K., hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-06-30 01:07:24



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