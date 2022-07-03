Sokak ortasında bıçaklanan İbrahim, hastanede öldü

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İbrahim Müjde (27), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden İbrahim Müjde, yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Çıkan kavgada şüpheli, yanındaki bıçakla Müjde'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale sonrası İbrahim Müjde, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müjde, burada hayatını kaybetti. Müjde'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheliy yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-03 12:02:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.